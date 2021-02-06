الخارجية الأميركية تشكر وليامز لمناسبة مغادرة منصبها

مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني وليامز أمام ملتقى الحوار السياسي، 5 فبراير 2021، (البعثة الأممية)

تقدم وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكين، اليوم السبت، بالشكر إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز لمناسبة مغادرة منصبها، وعلى «كل ما قدمته في دفع عجلة السلام».

وقال بلينكين في بيان، إن وليامز «برهنت في هذه الأدوار على امتلاكها مهارات دبلوماسية غير عادية تعكس إبداعًا وإصرارًا للجمع بين الأطراف الليبية في إطار العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، والتي أسفرت عن اتفاق 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واختيار قيادة لسلطة تنفيذية جديدة، وقرار إجراء انتخابات وطنية مع نهاية هذا العام».

وجاء في البيان: «في ظل العملية الانتقالية التي تمرّ به قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإننا نشجّع الشعب الليبي على البناء على إنجازاته ومواصلة العمل من أجل إنهاء الصراع».

وأكد بلينكين أن الولايات المتحدة «تدعم الرؤية الليبية بأن تكون ليبيا دولة يعمّها السلام ومزدهرة وموحدة مع حكومة شاملة يمكنها تأمين البلاد وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية لشعبها»، لافتًا إلى أن جهود وليامز أسهمت في تحقيق هذه الرؤية.