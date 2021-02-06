وزارة العمل تستعد لتشغيل 4 وحدات تدريبية متنقلة في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 07:25 مساء
مدير إدارة التكوين والتدريب المهني بوزارة العمل والتأهيل عزت اليعقوبي, (صفحة الوزارة على فيسبوك)

كشف مدير إدارة التكوين والتدريب المهني بوزارة العمل والتأهيل عزت اليعقوبي، عن تجهيز أربع وحدات تدريبية متنقلة في الجنوب، استعدادا لتشغيلها.

وأضاف اليعقوبي، في تصريحات للوزارة اليوم، أن الوحدات ستتوجه إلى مدن المناطق الجنوبية لتنفيذ عدد من الدورات التدريبية في مجالات مهن التفصيل والحياكة والسباكة الصحية، وكهرباء المنازل.

اتفاق على تأسيس مراكز أعمال نموذجية في أوباري وجالو

والأحد الماضي وقع مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة العمل والتأهيل، اتفاقية تعاون مع منظمة التضامن لمناصرة قضايا المرأة الليبية.

وتضمنت الاتفاقية تنفيذ بعض البرامج التثقيفية والتدريبية لتطوير ورفع كفاءة المرأة العاملة، وإعطائها الفرصة في التدريب سواء من موظفات الوزارة أو من قطاعات أخرى.

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