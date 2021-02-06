إصابة جديدة بـ«كورونا» في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 07:17 مساء
مركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالتي شفاء من الوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

جاء ذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لعدد لم تحدده اللجنة الاستشارية في بيانها رقم «112» المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- إصابتان جديدتان بـ«كورونا» في طبرق

يذكر أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة طبرق، أحصى 91 إصابة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 42 حالة شفاء، وتسع حالات وفاة جراء الوباء خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي. وحتى 31 ديسمبر، تم تسجيل 325 حالة إصابة بالفيروس في طبرق، بينها 40 حالة نشطة و235 حالة شفاء و50 حالة وفاة.

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