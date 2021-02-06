المفوضية العامة للانتخابات تبارك تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 05:19 مساء
صندوق اقتراع. (ارشيفية الإنترنت)

بارك مجلس المفوضية العامة للانتخابات نجاح تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، تمهيدًا لإجراء الانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وقال المجلس إنه يتطلع للعمل مع السلطة التنفيذية المنتخبة لتنفيذ الالتزامات التي قررها أعضاؤه وهم يستعرضون رؤيتهم وبرامجهم السياسية الرامية إلى تحقيق متطلبات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بحسب البيان الذي أصدره المجلس اليوم السبت.

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وقال المجلس في بيانه إن السلطة ليست غاية بل وسيلة يستعين بها لتحقيق الاستقرار والنماء بالبلاد، وتلبية طموحات ومطالب الشعب الذي اختار الديمقراطية وسبل السلام. وأكد المجلس استعداد المفوضية لتحقيق مهامها التي أوكلها الإعلان الدستوري إليه، وتحمله مسؤولية تنفيذ الانتخابات التي ترتقي بآمالهم.

كما أقر بأنه سيمكن جميع الليبيين من ممارسة حقهم بالتصويت والمشاركة في الانتخابات النزيهة، والتي تعبر نتائجها عن التمثيل الحقيقي للمجتمع الليبي المشهور بالتسامح والتآخي والعطاء والرخاء.

وأمس الجمعة، أعلنت البعثة الأممية فوز عبدالحميد محمد دبيبة، بتشكيل الحكومة التنفيذية الموقتة، فيما سيترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي مع عضوية موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي.

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