القيادة العامة «تهنئ وتبارك» بانتخاب المنفي للرئاسي ودبيبة للحكومة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 04:49 مساء
الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة إنها «تبارك وتهنئ» الشعب الليبي بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي، برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، كما تقدمت بالتهنئة للشخصيات الوطنية التي تم انتخابها لشغل مهام المجلس الرئاسي الدكتور محمد يونس المنفي، ورئيس «الحكومة الوطنية» عبدالحميد دبيبة.

وأشادت القيادة العامة في بيان اليوم، بالجهود المتواصلة والحقيقية التي بذلتها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، «التي أدت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين».

وشدد البيان على أن الليبيين يأملون في قيام الحكومة الجديدة بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، وفقا لما تم الاتفاق عليه، «لبداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات والقانون».

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