لجنة «العشرة» ترحب باختيار السلطة الجديدة وتعلن تطورات اجتماعاتها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 03:12 مساء
جانب من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بمقرها في سرت، 5 فبراير 2021. (بوابة الوسط)

رحبت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي «توج في جنيف باختيار مجلس رئاسي ورئيس حكومة موحدة»، معلنة التطورات الأخيرة لاجتماعاتها. 

وقالت اللجنة، في بيان اليوم السبت، عن مباحثاتها المستمرة خلال الجولة السابعة، في الفترة من الرابع إلى السابع من فبراير الجاري، إنها تتقدم بالشكر إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعلى رأسها ستيفاني وليامز والفريق التابع لها على مجهودهم في تحقيق «هذا الإنجاز التاريخي».

وثمنت اللجنة «التزام القادة الميدانيين الكامل بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020، والذي هيئ الظروف والأجواء المناسبة لمزيد من عمليات إطلاق المحتجزين وإنتاج عملية سياسية جادة أدت إلى تشكيل مجلس رئاسي وتسمية رئيس حكومة وحدة وطنية».

وأضاف البيان أن اللجنة تؤكد «تنفيذ بنود وأحكام وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 أكتوبر الماضي، وتصر على المضي قدمًا في عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب فورًا»، مكررة مطالبتها إلى مجلس الأمن بمتابعة مخرجات مؤتمر برلين بـ«إلزام الدول التابع لها المقاتلين الأحانب والمرتزقة بسحبهم فورًا من الأراضي الليبية».

كما أعلنت اللجنة عملية البدء الفعلي في نزع الألغام ومخلفات الحرب بداية من 10 فبراير الجاري تمهيدًا لفتح الطريق الساحلي. وأعلنت اللجنة أيضًا أن لجنتها الفرعية لإخلاء خطوط التماس سوف تباشر إعادة تمركز القوات بعد إتمام عملية نزع الألغام  في المنطقة المحددة، المتعلقة بفتح الطريق الساحلي.

وناقشت اللجنة مع البعثة الأممية الخطوات العملية ومحددات عمل المراقبين الدوليين، وكذلك تنظيم العمل الداخلي بين اللجنة المركزية، واللجان الفرعية وتحديد المهام، وفق البيان.

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