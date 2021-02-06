«داخلية الوفاق» تعلن العثور على جثتين أثناء ضبط قارب هجرة غير شرعية

جانب من عملية ضبط قارب الهجرة غير الشرعية، 5 فبراير 2021. (دخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم السبت، ضبط قارب لمهاجرين غير شرعيين على متنه 49 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 13 امرأة، وطفلان رضيعان، وجثتان لرجلين.



وأوضحت أن الزورق البحري «P300» التابع للإدارة العامة لأمن السواحل تمكن من ضبط هذا القارب، مساء أمس الجمعة، على بعد 30 ميلًا بحريًّا شمال مدينة الزاوية، حيث تم إنقاذهم ونقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس البحري التابعة للإدارة.



وأشارت إلى تقديم جميع المساعدات الإنسانية والطبية للناجين بالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ والمنظمة الدولية للهجرة، وتسليمهم إلى الجهات ذات الاختصاص، بحضور مدير أمن منفذ ميناء طرابلس البحري، ورئيس فرع الإدارة طرابلس، وعدد من ضباط مكتب العمليات البحرية.