«الرقابة على الأدوية»: إغلاق صيدليتين في قصر بن غشير بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 02:37 مساء
مفتشو مركز الرقابة على الأدوية أثناء حملة التفتيش على صيدلية في قصر بن غشير المركزية. (المركز)

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، إغلاق الصيدلية المركزية في بلدية قصر بن غشير بطرابلس، وكذلك صيدلية البركة في البلدية ذاتها، بعد حملة للتفتيش عليهما، أثبتت وجود عدد من المخالفات الصحية.

وأوضح المركز أن مفتشيه قاموا بالحملة على الصيدلية المركزية، رفقة نقطة الحرس البلدي بالمركز، وثبت خلالها أنه لا يوجد إذن مزاولة مهنة للعاملين، كما أن النظافة العامة رديئة، فضلًا عن وجود أدوية منتهية الصلاحية، وعدم وجود شهادات صحية. وتقرر إغلاق الصيدلية من قبل الجهات الضبطية.

كما قام المركز بحملة على صيدلية البركة ثبت خلالها عدم وجود إذن مزاولة مهنة، ورداءة النظافة العامة، وحاجة دورات المياه إلى صيانة، مع وجود أدوية منتهية الصلاحية بكميات كبيرة، ليتقرر بذلك إغلاق الصيدلية من قبل الجهات الضبطية.

ورفض مفتشو المركز شحنة أكياس حلوى، تبلغ 156 كرتونة واردة من فرنسا في ميناء الخمس البحري، وذلك لاحتوائها على «ألوان محظورة E131، E120، طبقًا للمواصفة القياسية رقم 15 لسنة 2015 الخاصة بالمضافات المسموح بها».

صيدلية قصر بن غشير المركزية. (مركز الرقابة على الأدوية)
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