«الأرصاد»: احتمال سقوط أمطار على الساحل من رأس اجدير إلى سرت

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب على الساحل من رأس اجدير إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، بداية من مساء اليوم السبت، فيما تكون السماء صافية إلى قليلة السحب صباحًا.



كما توقع المركز أن تصل سرعة الرياح إلى 20 عقدة على الساحل ذاته، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين 0.25 و1.00 متر، بينما تتراوح حالة البحر بين هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر بين 17 و18 درجة، والرؤية تتفاوت بين جيدة ومتوسطة.



أما على الساحل من الخليج إلى طبرق، فتكون السماء صافية الى قليلة السحب، مع سرعة للرياح تصل إلى 15 عقدة، وتسجل 20 عقدة على ساحل بنغازي غدًا الأحد.



ويتراوح ارتفاع الموج بين 0.25 و0.75 متر، ويصل غدًا إلى 1.25 متر على ساحل بنغازي؛ بينما تتفاوت حالة البحر من هادئة إلى خفيفة بالنسبة للموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و19 درجة، والرؤية بين جيدة ومتوسطة.