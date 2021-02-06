الثني: مستعدون لتسليم مهام الحكومة حال اعتماد «النواب» الجسم الجديد

رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الحكومة الموقتة برئاسة عبد الله الثني أنها مستعدة «لتسليم السلطة حال اعتماد الجسم الجديد من مجلس النواب بشكل قانوني»؛ وذلك في إشارة إلى ضرورة حصول كل من المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب.



وقال بيان صادر عن الحكومة الموقتة اليوم السبت إن رئيسها عبد الله الثني «أعلن ترحيبه بأية قرارات يتخذها الليبيون حيال من يمثلهم، وأن الحكومة الليبية منبثقة عن مجلس النواب ومستعدة لتسليم مهامها حال اعتماد الجسم الجديد».



وأضاف الثني أن حكومته «مستمرة في آداء مهامها المناطة بها وفقاً للقانون الليبي، وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب، ونحن في انتظار الكلمة الفصل من مجلس النواب مجتمعاً وبشكل قانوني، وذلك لتسليم المهام لأي جسم تم اختياره وفقا للقانون».