الاتفاق على تشكيل لجنة لتقييم المطارات التابعة لمؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 11:41 صباحا
صنع الله خلال اجتماعه مع مسؤولي مصلحة الطيران المدني. (المؤسسة الوطنية للنفط)

ناقش اجتماع بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ورئيس مصلحة الطيران المدني مصطفى بن عمار «أفضل الطرق الممكن تطبيقها في الحالات الطارئة وحالات الإخلاء الطبي تطبيقا لمتطلبات السلامة بالحقول».

وقالت المؤسسة إن الاجتماع الذي عقد أول من أمس الخميس بمقر المؤسسة في طرابلس شهد الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تتكون من فريق يتضمن الخبراء والمختصين بكل من المصلحة والمؤسسة وشركة طيران النفط، بهدف «تقييم جميع مطارات الحقول والمهابط النفطية التابعة للمؤسسة وتطويرها وفقا للمعايير العالمية القياسية».

وأكد مدير عام شركة طيران النفط على التعاون التام مع مصلحة الطيران المدني، كما عرض خطة الشركة التي بدأ تنفيذها لاستقطاب عدد من «الطيارين الوطنيين الذين جار تدريبهم حاليا من أجل اقحامهم بالعمل وضخ دماء جديدة من الشباب بالشركة».

وناقش الحاضرون آثار وتداعيات جائحة «كورونا» على حركة الطيران، والحلول والإجراءات المناسبة التي اتخذتها كل من مصلحة الطيران المدني وشركة طيران النفط للتقليل من حدتها.

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