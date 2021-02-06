«الأرصاد»: درجات حرارة مرتفعة نسبيا على غالب مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود درجات حرارة مرتفعة نسبيًّا على غالب مناطق ليبيا، اليوم السبت، مع رياح نشطة أحيانًا مثيرة للأتربة وتكاثر للسحب، فيما تسجل درجات الحرارة انخفاضًا تدريجيًّا مساء غد الأحد على المناطق الغربية.



رأس جدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة

- الطقس غائم جزئيًّا إلى كليًّا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة فما يعرف باسم «دموع القبلي» غدًا.



- الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، خاصة غدًا وتتحول إلى غربية من مساء غد.



-درجات الحرارة القصوى مرتفعة، حيث تتراوح ما بين 23 و29 درجة على غالب المناطق وتسجل انخفاضًا من مساء غد.



الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد- الواحات- مراده

- الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا.

- الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة اليوم، بينما تكون جنوبية شرقية غد معتدلة إلى نشطة أحيانًا مثيرة للأتربة والغبار، خاصة على الخليج وسهل بنغازي.