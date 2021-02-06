فتح مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية في بلدية طرابلس المركز

ناخب يدلي بصوته في الانتخابات المحلية بتاجوراء، 16 يناير 2021 (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)

فتحت في التاسعة صباح اليوم السبت، مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للتصويت في الدورة الثانية من الانتخابات المحلية ببلدية طرابلس المركز.



وقالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية إن عملية فتح مراكز الاقتراع جرت بكل سلاسة، فيما يحق لـ 33 ألفًا و740 ناخبًا وناخبة الإدلاء بأصواتهم في هذا الاقتراع، الذي يغلق أبوابه في السابعة مساء اليوم.



وتتنافس في هذا السباق الانتخابي ثماني قوائم وثلاث نساء وثلاثة من ذوي الإعاقة، فيما يشارك بمراقبة العملية الانتخابية 243 مراقبًا من 9 منظمات مختلفة. ويجري استخدام الحبر الانتخابي (الرذَاذة)، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد جائحة «كورونا».