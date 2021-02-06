«حرس المنشآت»: تسوية أوضاع جميع المتعاقدين مع الجهاز قبل نهاية مارس

عناصر من سرية الحريقة خلال وقفة احتجاجية في 5 يناير 2021. (الإنترنت)

أكد جهاز حرس المنشآت النفطية أنه سيتم إرجاع قيمة العلاوة الحقلية التي خُصمت من المرتب لجميع الأفراد المتعاقدين مع الجهاز، وتسوية أوضاعهم الوظيفية قبل نهاية مارس المقبل.



وأضاف الجهاز: «سيتم دمج (هؤلاء الأفراد) في الجيش الليبي كعسكريين نظامين أو بتجديد عقودهم مع الجهاز وفق عقود استخدام جديدة بدلًا ن العقود السابقة»، حسبما ورد في بيان على صفحة الجهاز بموقع «فيسبوك»، الجمعة.



وعقد مسؤولو الجهاز أخيرًا أكثر من لقاء مع مسؤولين في حكومة الوفاق، بينهم مسؤولون بوزارة المالية من أجل حل الأزمة، التي تسببت في إغلاق ميناء الحريقة النفطي بطبرق وتوقف تصدير النفط خلال الشهر الماضي.