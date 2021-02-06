غوتيريس: ليبيا تسير في الاتجاه الصحيح

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 01:08 صباحا
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس (أرشيفية: الإنترنت)

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، باختيار أعضاء الملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف سلطة تنفيذية موحدة موقتة. وأكد دعم الشعب الليبي في جهوده لبناء بلد مسالم ومزدهر. وقال: «ليبيا تسير في الاتجاه الصحيح».

ودعا غوتيريس، في مؤتمر صحفي عقده عصر يوم الجمعة، في المقر الدائم بنيويورك، «جميع أعضاء الملتقى والليبيين وأصحاب المصلحة الدوليين إلى احترام نتائج التصويت».

وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة الأعضاء الثلاثة الجدد في المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء المعين على اختيارهم، متمنيًّا لهم «كل النجاح في ولايتهم لقيادة البلاد، فيما تبقى من المرحلة التحضيرية التي تسبق الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021».

نتائج التصويت في جنيف
وفي وقت سباق الجمعة، أسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي، برعاية أممية في جنيف، الجمعة، عن فوز عبد الحميد دبيبة برئاسة الوزراء، ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.

ورحب غوتيريس «بالتعهدات التي قطعتها السلطة التنفيذية الجديدة لتشكيل حكومة تعكس التعددية السياسية والتمثيل الجغرافي، والتزامها بإشراك ما لا يقل عن 30% من النساء في المناصب التنفيذية، وكذلك ضمان مشاركة الشباب»، داعيًا «السلطة التنفيذية الجديدة وجميع أصحاب المصلحة الليبيين المعنيين إلى الموافقة على المبادئ والجداول الزمنية المحددة في خريطة طريق تونس».

وقال الأمين العام: «سيستمر التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الليبي في جهوده لبناء بلد مسالم ومزدهر»، مضيفًا: «بعد وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه، فإن الانتخابات التي جرت الآن تظهر أن ليبيا تسير في الاتجاه الصحيح».

اختراق ليبي في مسار السلام
ووصف ما حصل اليوم في جنيف على صعيد مسار السلام في ليبيا بـ«الاختراق»، وقال إنه يأتي عقب نتيجة ناجحة لمفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي أدت إلى وقف إطلاق النار. وأوضح: «حتى الآن لدينا وقف إطلاق النار. لدينا اتفاق سياسي حول الانتخابات. لدينا سلطة انتقالية جديدة قيد التنفيذ - أو سيتم وضعها»، مشددًا على «أهمية أن ينتقل جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب أولاً إلى طرابلس وبنغازي ثم يغادروا البلاد حسب الجدول الجديد الذي تم تحديده».

ودعا إلى أن يتعاون الجميع مع السلطات الجديدة لتحقيق السلام في ليبيا. وقال: «إن حقيقة استمرار وقف إطلاق النار، حتى مع وجود عسكري ضخم على كلا الجانبين ومعدات عسكرية ثقيلة للغاية على كلا الجانبين، هي إشارة أمل، وأعتقد أنه من واجب الجميع القيام بكل ما هو ممكن لتحويل هذا الأمل إلى واقع».

والجمعة، رحبت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية ليبية موقتة موحدة، وقالت في بيان: «نحن على استعداد لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية في ليبيا».

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