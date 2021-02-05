رئيس البرلمان العربي يدعو إلى العمل على إنجاح المسارات الأخرى في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 فبراير 2021, 11:51 مساء
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي. (الإنترنت)

رحب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة الليبية التي تمت في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تستضيفه جنيف، مطالبا جميع الأطراف الليبية بالبناء على هذا الإنجاز الذي تحقق، والعمل على إنجاح المسارات الأخرى، بهدف التوصل إلى حل نهائي ومتكامل للأزمة في ليبيا بإرادة ليبية خالصة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، في بيان الجمعة، عن «تقديره للجهود التي قامت بها البعثة الأممية وتيسير التوصل إلى هذه الخطوة المهمة نحو تحقيق طموحات الشعب الليبي في السلام الشامل والاستقرار الدائم في ليبيا». وجدد العسومي «موقف البرلمان العربي الدائم والثابت بشأن دعم كل ما من شأنه الحفاظ على سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وصون وحدتها الوطنية».

ورحبت كل من الولايات المتحدة ومصر والإمارات وقطر وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والسعودية بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة في ليبيا، التي ستتولى إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وسيكون المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وعضوية كل من عبدالله اللافي وموسى الكوني، بينما سيترأس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. وهؤلاء كانوا ضمن القائمة الثالثة التي حصلت في جولة الإعادة على غالبية أصوات أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

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