دبيبة أمام «الملتقي»: ليبيا ستبنى للجميع..ومستعد للمساءلة.. وحل مشكلة الكهرباء خلال 10 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 فبراير 2021, 10:34 مساء
جلسة استماع لرئيس الحكومة المكلف عبدالحميد دبيبة في الملتقى السياسي اللليبي في جنيف. (نقلا عن قناة الوسط)

قال رئيس الحكومة المنتخب في الملتقى السياسي الليبي في جنيف عبداللطليف دبيبة إن «ليبيا ستبنى للجميع، وليس فيها خاسر، بل شريك حقيقي للعمل في بناء السلام في ليبيا»، داعيا إلى «طي صفحة الماضي ومد الأيدي للسلام والتفرغ لإنهاء أزمات الليبيين».

وخلال جلسة استماع أمام أعضاء الملتقي في جنيف عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، تعهد دبيبة بـ«الشفافية»، وقال إنه «أعلن التزامي بالتوقيع على إقرار بما أملكه ماديا من باب الشفافيةمستعد للمساءلة».

كما تعهد بالوفاء بالتزامه بما ورد في برنامجه «بحل مشكلة الكهرباء خلال 10 أشهر»، مشيرا إلى أن «مشكلة تقص السيولة في طريقها للحل».

واعتبر رئيس الحكومة المكلف أن «ما تحقق من انتخاب هياكل الدولة خطوة مهمة تنهي الاختناق السياسي في ليبيا »، متعهدا بتطوير العلاقات مع دول جوار ليبيا، وقال «لن نتدخل بشؤونهم ولا يتدخلون بشؤوننا».

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