«الوطنية للتعليم التقني» تعلن تأجيل بداية العام الدراسي أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 فبراير 2021, 09:46 مساء
شعار الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني, (الإنترنت)

أعلنت الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، تأجيل بداية العام الدراسي لمدة أسبوعين، على أن تباشر المعاهد الفنية المتوسطة الدراسة يوم السبت 13 فبراير الحالي.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن القرار جاء في إطار حرصها على سلامة الطلبة ولتمكين إدارات المعاهد الفنية المتوسطة من إعادة النظر في الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي كوفيد (19 و20) المطور منه، ولضمان عودة آمنة للعام الدراسي 2021، وبناء على تعليمات السيد رئيس لجنة إدارة الهيئة بالخصوص.

ووجهت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من تقيد المعاهد بالإجراءات الاحترازية المقررة وانطلاق الدراسة في أفضل الظروف.

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