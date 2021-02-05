موسكو تعلق على انتخاب السلطة التنفيذية الموحدة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 فبراير 2021, 09:09 مساء
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)

 رحبت وزارة الخارجية الروسية بانتخاب ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، الجمعة، سلطة تنفيذية موحدة موقتة جديدة ستقود البلاد إلى الانتخابات العامة المقرر تنظيمها أواخر العام الجاري.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الروسية، نقله موقع «روسيا اليوم»: «يجب أن تصبح ثمار عمل ملتقى الحوار السياسي الليبي خطوة مهمة ومحورية في سبيل تجاوز الأزمة الحادة التي طال أمدها في ليبيا».

وأضاف: «نتمنى للقيادة الليبية الجديدة النجاح في تحقيق الأهداف الصعبة للمرحلة الانتقالية التي تقف أمامها، وفي مقدمتها تنظيم استفتاء دستوري وانتخابات عامة من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر العام الجاري».

وصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف اليوم، في انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة، لصالح قائمة تضم محمد يونس المنفي مرشحا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبدالحميد محمد دبيبة مرشحا لمنصب رئيس الحكومة.

ورحبت كل من مصر والإمارات وقطر وبريطانيا بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة في ليبيا، التي ستتولى إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

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