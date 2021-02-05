تحالف القوى الوطنية يبارك مخرجات الحوار السياسي ويطالب بقبول نتيجة التصويت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 فبراير 2021, 08:43 مساء
شعار تحالف القوى الوطنية. (الإنترنت)

بارك تحالف القوى الوطنية، مخرجات لجنة الحوار السياسي، التي جرت اليوم وانتهت بفوز عبدالحميد محمد دبيبة، برئاسة الحكومة في السلطة التنفيذية الموقتة، ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، مطالبا بقبول نتيجة عملية التصويت.

وقال التحالف في بيان اليوم، «في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ وطننا الحبيب نبارك مخرجات لجنة الحوار السياسي»، مضيفا «نتمني من الجميع قبول نتائج عملية التصويت التي تمت بشكل شفاف ونزيه».

وأكد التحالف ضرورة التمسك بالمسار السياسي وبموعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وعدم تفويت هذه الفرصة للخروج بالوطن من براثن الحروب .

ووجه الشكر للبعثة الأممية على جهودها لخلق توافق بين الليبيين، متمنيا أن يستمر دعمها للحفاظ على هذا المُنجز الذي تحقق اليوم.

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