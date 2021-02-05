عقيلة صالح: تكوين سلطة تنفيذية جديدة انتصار للشعب الليبي

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

رحب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بـ«تكوين سلطة تنفيذية جديدة» بعدما صوت على اختيارها اليوم الجمعة أعضاء ملتقى الحوار السياسي المجتمعون في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واصفا هذه الخطوة بأنها «انتصار للشعب الليبي».

وتمنى صالح في بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب عبر الإنترنت «التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد».

وتتكون السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة الجديدة التي ستدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة من مجلس رئاسي مكون من ثلاثة أعضاء (رئيس ونائبين) وحكومة وحدة وطنية.

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وسيكون المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وعضوية كل من عبدالله اللافي وموسى الكوني، بينما سيترأس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. وهؤلاء كانوا ضمن القائمة الثالثة التي حصلت في جولة الإعادة على غالب أصوات أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

ورحبت كل من مصر والإمارات وقطر وبريطانيا بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة في ليبيا التي ستتولى إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.