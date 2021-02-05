قطر تشدد على ضرورة التزام الأطراف الليبية كافة بموعد الانتخابات المحدد

مقر وزارة الخارجية القطرية في الدوحة. (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت وزارة الخارجية القطرية، بانتخاب ممثلي السلطة التنفيذية الموقتة في ليبيا، مشددة على «ضرورة التزام الأطراف الليبية كافة بموعد الانتخابات المحدد والعمل على تحقيق المصالحة الشاملة».

ووصف بيان صادر عن الخارجية القطرية، الجمعة، هذه الخطوة بأنها «علامة فارقة في مسيرة الشعب الليبي الشقيق ونضاله وتضحياته من أجل الاستقرار والازدهار».

ورحبت مصر والإمارات العربية المتحدة في وقت سابق بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة في جنيف، التي أسفرت عن اختيار قائمة المرشح لرئاسة الحكومة عبدالحميد محمد دبيبة، بعدما حازت على 39 صوتا أمام القائمة الرابعة التي ضمت فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.