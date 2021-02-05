وليامز: على مجلس النواب اتخاذ الخطوات اللازمة لاعتماد السلطة الجديدة

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا مجلس النواب إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لاعتماد السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة.

وقالت خلال مؤتمر صحفي في جنيف، مساء الجمعة: «على مجلس النواب اتخاذ الخطوات اللازمة لاعتماد السلطة الجديدة»، داعية «كل المؤسسات إلى الإيفاء بالمواعيد التي حددتها خارطة الطريق».

وفي وقت سابق الجمعة، انتخب الملتقى السياسي الليبي في جنيف القائمة الثالثة للمرشح لرئاسة الحكومة عبدالحميد محمد دبيبة، لتولي مناصب السلطة الموحدة التنفيذية الموقتة بعدما حازت على 39 صوتا أمام القائمة الرابعة التي ضمت فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.

اقرأ أيضا: مصر تتطلع إلى العمل مع السلطة الليبية الموقتة

وأعلن عضو الملتقى الوطني للحوار النائب محمد الرعيض، في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط» عن مشاورات لعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للسلطة التنفيذية الموحدة الموقتة منتصف هذا الشهر، مشيرا إلى مقترح بعقدها في مدينة صبراتة.

وأوضح أن الجلسة ستعقد بعد اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى السياسي الليبي، مشيرا إلى أن اختيار صبراتة نظرا لقربها من مطار زوارة وتوافر كل الإمكانات اللوجيستية لاستضافة الجلسة.