الإمارات تؤكد تعاونها الكامل مع السلطة الجديدة

وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد. (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت الإمارات العربية المتحدة «بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة»، مؤكدة «تعاونها الكامل مع السلطة الجديدة بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبي».

وأثنى بيان صادر عن وزارة الخارجية على «جهود الأمم المتحدة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة»، وأكدت أن دولة الإمارات «تتطلع إلى نجاح ما تبقى من مسارات برعاية بعثة الأمم المتحدة».

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وفي وقت سابق الجمعة، انتخب الملتقى السياسي الليبي في جنيف قائمة المرشح لرئاسة الحكومة عبدالحميد محمد دبيبة، لتولي مناصب السلطة الموحدة التنفيذية الموقتة بعدما حازت على 39 صوتا أمام القائمة الرابعة التي ضمت فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.

ويترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي مع عضوية موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي للمجلس، ورئاسة عبدالحميد محمد دبيبة للحكومة.