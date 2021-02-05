الرعيض لـ«بوابة الوسط»: مقترح بعقد جلسة النواب لمنح الثقة للحكومة منتصف هذا الشهر في صبراتة

أعلن عضو الملتقى الوطني للحوار النائب محمد الرعيض، الجمعة، عن مشاورات لعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة منتصف هذا الشهر، مشيرا إلى مقترح بعقدها في مدينة صبراتة.
وأوضح، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن الجلسة ستعقد بعد اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى السياسي الليبي، مشيرا إلى أن اختيار صبراتة نظرا لقربها من مطار زوارة وتوافر كل الإمكانات اللوجيستية لاستضافة الجلسة.
وفي وقت سابق، الجمعة، انتخب الملتقى السياسي الليبي في جنيف القائمة الثالثة للمرشح لرئاسة الحكومة عبدالحميد محمد دبيبة، لتولي مناصب السلطة الموحدة التنفيذية الموقتة بعدما حازت على 39 صوتا أمام القائمة الرابعة التي ضمت فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.
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وعقب انتخابه من أعضاء الملتقى، قال نائب عبدالله اللافي إن ملف المصالحة الوطنية الشاملة سيكون مشروعه الأول ومصدر اهتمامه وانشغاله الحقيقيين». وأوضح في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجمعة: «سيكون اهتمامي بالشباب والمرأة والأسرة الليبية محور عمل رئيسي لي ولفريق عملي»، وأضاف: «إنها لأمانة ثقيلة ومهمة عظيمة أن أكون نائباً لرئاسة الدولة في بلادي، وهي في ذات الوقت مصدر حماس لي ولكل من حولي ومن سيكونون معي لإنقاذ بلادنا».