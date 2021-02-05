السيطرة على حريق بمحطة تحويل كهرباء شرق طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 فبراير 2021, 05:42 مساء
عناصر الإطفاء خلال عملية السيطرة على محطة التحويل شرق طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

أكدت الشركة العامة للكهرباء السيطرة على حريق «اندلع بمحطة تحويل شرق طرابلس 220 - 30 ك.ف وبالتحديد بالمحوّل رقم (1) جهد (220 ك .ف) عند الساعة (4:57) من فجر اليوم الجمعة من قبل فريق الإطفاء المناوب وفريق الاستجابة بإدارة السلامة العامة بالتعاون مع فرقة الإطفاء التابعة لهيئة السلامة الوطنية».

وأضافت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن السيطرة على الحريق جرت «بعد أخذ تحوطات الأمان اللازمة وفصل التيار الكهربائي عن المحوّل وتأريضه من قبل مشرف ومشغلي المحطة».

كما أكدت الشركة «معاينة الحريق وتبين أن الاشتعال كان بخروجات كوابل خطوط التغذية جهد (30 ك .ف)، حيث تم التأكد بعدم وصول الحريق داخل جسم المحوّل وخزان الزيت وتم الإطفاء باستخدام المياه وتمت السيطرة على الحريق بالكامل».

وبينت الشركة أن «الأضرار كانت بسيطة متمثلة في احتراق كوابل خطوط التغذية الملاصقة لجسم المحوّل»، مؤكدة «حماية المحوّل بالكامل وكوابل التغذية وقضبان التوصيل والمحوّل رقم (2) وكامل مكوّنات المحطة».

وتقدمت الشركة العامة للكهرباء بالشكر والتقدير لفرقة الإطفاء التابعة لهيئة السلامة الوطنية التي كان لها دور كبير في السيطرة على الحريق، لوصولها قبل وصول فريق الإطفاء المناوب وفريق الاستجابة بإدارة السلامة نظراً لقربهم من مكان الحريق.

عناصر الإطفاء خلال عملية السيطرة على محطة التحويل شرق طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
عناصر الإطفاء خلال عملية السيطرة على محطة التحويل شرق طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
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