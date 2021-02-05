«الهروج» تعلن دخول الوحدة 2 من وحدات الضواغط إلى العمل بعد توقف عامين

عاملون بشركة الهروج للعمليات النفطية, (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية عن دخول الوحدة 2 بالمحطة 4 من وحدات الضواغط المتوقفة، إلى العمل بعد توقفها لمدة عامين.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن عودة الوحدة للعمل جاء بعد وضع الثقة التامة في العنصر الوطني والاعتماد عليه، مؤكدة أن وحدات الضواغط المتوقفة عن العمل والتي تحتاج لعمرات جسيمة وصيانات دورية ترجع للعمل وحدة تلو الأخرى بأيادي ليبية.

وتابعت أن فرق الصيانة بقسم الضواغط والمتمثلة في وحدة الصيانة ووحدة التشغيل ووحدة الاحتراق الداخلي، عملت على إعادة المحرك للخدمة، وفور انتهاء أعمال الصيانة بدأت عمليات التشغيل التجريبية والتي أعطت نتائج ممتازة، ما سيؤثر إيجابيا على عملية الإنتاج ويساهم في رفع القدرة الإنتاجية لحقل آمال.