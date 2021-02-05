شركة الكهرباء توضح سبب انقطاع التيار عن تاجوراء

محول في محطة الشرق بالقره بوللي تعرض لعطب، 5 فبراير 2021، (شركة الكهرباء)

أوضحت الشركة العامة للكهرباء سبب انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة تاجوراء وضواحيها.

وقالت إنه في الرابعة والنصف فجر اليوم الجمعة، انقطعت التغذية عن محطة «الشرق 220 /30» بالقرة بوللي، المغذية للمنطقة، بسبب عطب برؤوس الكوابل «جهد 30» للمحول القدرة «220 /30» رقم 1 بالمحطة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقعها «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن الشركة تمكنت من إعادة التيار لعدد من وحدات التي تسقبل التيار من محطة الشرق بالتناوب، إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة، بالتنسيق مع دائرة التحكم الفرعي بإدارة شبكات الجهد المتوسط.