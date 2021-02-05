طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وجنزور

سحب عينات الكشف عن فيروس «كورونا»، (أرشيفية: لجنة مكافحة «كورونا» بأجدابيا)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 881 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الخميس، منها 520 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ63 حالة، ثم جنزور بـ22 حالة، و21 حالة في زليتن، و20 حالة في الزاوية المركز، و17 حالة في غريان، و16 حالة في كل من سبها والماية، و12 حالة في العجيلات، وعشر حالات في سواني بن آدم، وتسع حالات في كل من البريقة والزاوية الغرب والرياينة، وثماني حالات في كل من الزاوية الجنوب والقرة بوللي، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة.

إضافة إلى سبع حالات في كل من بني وليد والمنشية الجميل وقصر الأخيار، وست حالات في كل من سرت ويفرن والخمس، وخمس حالات في كل من أجدابيا والسائح، وأربع حالات في كل من الزنتان والجفرة وطبرق، وثلاث حالات في كل من الرحيبات وسوق الخميس أمسيحل والشاطئ، وحالتين في كل من الجميل وكاباو والجفارة وتراغن والكفرة، وحالة واحدة في كل من صبراتة ووادي عتبة وغات وصرمان وجادو والعامرية.

وتماثل للشفاء 864 مصابا، موزعين كالتالي: 731 حالة في طرابلس، وحالة في كل من غريان والزنتان، وثلاث حالات في أجدابيا، و66 حالة في مصراتة، وخمس حالات في كل من قصر بن غشير والكفرة، و31 حالة في الزاوية المركز، و21 حالة في الزاوية الغرب.

في حين توفي 17 آخرون، بينهم 12 حالة في طرابلس، وحالتان في الزاوية المركز، وحالة في كل من الجفرة والعجيلات والقرة بوللي.