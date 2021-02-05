«مكافحة الأمراض»: 881 إصابة جديدة بـ«كورونا» و17 حالة وفاة

فريق الرصد التابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 881 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 864 مصابا، وتوفي 17 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

واستلم المركز 4419 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1128 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 2000 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 262 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 152 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 109 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 78 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 240 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني الزاوية 61 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 110 عينات، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 40 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 28 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة 4 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 9 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 16 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 46 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 136 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 122 ألفا و894 حالة، منها 17 ألفا و646 نشطة، و103 آلاف و312 متعافى، في حين توفى 1936 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.