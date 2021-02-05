بنسبة مشاركة 100%.. انتهاء التصويت على قوائم المرشحين للسلطة الموقتة وبدء عملية العد والتدقيق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 فبراير 2021, 12:55 مساء
من عملية العد والتدقيق بعد التصويت على قوائم المرشحين للسلطة الموقتة، 5 فبراير 2021. (تلفزيون الأمم المتحدة)

انتهى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي من التصويت على قوائم المرشحين لمناصب المجلس الرئاسي والحكومة في السلطة الموحدة الموقتة.

وشارك في الاقتراع الذي صوت على أربع قوائم، 73 عضوا من أعضاء الملتقى إضافة إلى صوت عن بعد، حيث بلغت نسبة المشاركة 100%.

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