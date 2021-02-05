باشاغا يتصدر القوائم بـ25 صوتا في المرحلة الأولى.. وجولة إعادة مع دبيبة

جانب من أعمال فرز أصوات أعضاء ملتقى الحوار السياسي، 5 فبراير 2021، (البعثة الأممية)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على القوائم المتنافسة على المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، حيث تصدرت القائمة الرابعة للمرشح لرئاسة الحكومة فتحي باشاغا بـ25 صوتا.

وجاءت القائمة الثالثة للمرشح لرئاسة الحكومة عبدالحميد دبيبة في المركز الثاني بـ20 صوتا، لتخوض القائمتان جولة إعادة عصر اليوم الجمعة، لعدم حصول أي منهما على نسبة الفوز 60%، على أن تكون نسب الفوز في جولة الإعادة «50%+1» فقط.

في حين حصلت القائمة الأولى للمرشح لرئاسة الحكومة محمد الغويل على 13 صوتا، والقائمة الثانية للمرشح لرئاسة الحكومة محمد عبداللطيف المنتصر على 15 صوتا.

وبذلك كان مجموع الأصوات الصحيحة 73 صوتا، وصوت واحد باطل.