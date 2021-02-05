أحوال الطقس اليوم: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غربا

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تتأثر مناطق الغرب برياح جنوبية مصحوبة بكتلة هوائية دافئة، تسبب في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم الجمعة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرة الأحوال الجوية، أن تتغير الرياح مساء الأحد المقبل نسبيا على مناطق الغرب، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و28 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، مع احتمال ظهور الضباب آخر الليل، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و24 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية، ولا تتجاوز 23 درجة مئوية على سبها.