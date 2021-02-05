بمشاركة وفد أممي.. لجنة «5+5» تواصل أعمالها في سرت باجتماع مغلق

من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بمقرها في سرت، 5 فبراير 2021. (بوابة الوسط)

واصلت لجنة العشرة العسكرية المشتركة «5+5»، اليوم الجمعة، أعمالها لليوم الثاني بمقرها الدائم في سرت، حيث عقدت اجتماعا مغلقا بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا برئاسة العميد متقاعد سليم رعد.

ومن المقرر أن يركز الاجتماع على مناقشة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت بحضور خبراء إزالة ألغام تابعين لطرفي اللجنة والأمم المتحدة، إضافة إلى استكمال المتطلبات الخاصة بفريق المراقبين الأمميين لوقف إطلاق النار، وفق ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

- لقاء تشاوري مغلق للجنة العسكرية «5+5»

وبدأت اللجنة اجتماعاتها أمس الخميس ومن المقرر أن تستمر حتى السابع من فبراير الجاري بهدف «مواصلة التخطيط لتنفيذ وقف إطلاق النار» الموقع في 23 أكتوبر الماضي في جنيف.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية، موضحة أن هذه الجولة ستتمحور حول «الإسراع في فتح الطريق الساحلي بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية، بناءً على التقدم المحرز في الجولات السابقة من محادثات اللجنة».