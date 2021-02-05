بحضور كوبيتش.. بدء جلسة التصويت على قوائم المرشحين لمناصب السلطة الموقتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 فبراير 2021, 11:06 صباحا
جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، 1 فبراير 2021، (البعث الأممية)

بدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف منذ الإثنين الماضي، جلسة التصويت على قوائم المرشحين لمناصب المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة في السلطة الموقتة وذلك بحضور المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، يان كوبيتش.

وبدأت الجلسة بعزف النشيد الوطني، ومن المقرر أن يصوت أعضاء الملتقى على قوائم أربعة أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها «تحصلت على التزكيات المطلوبة وذلك على النحو المنصوص عليه في آلية الاختيار التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في 19 يناير».

ويختار أعضاء الملتقى من القوائم التالية:
القائمة الأولى:
- حمد حسن سليمان البرغثي رئيس المجلس الرئاسي
- علي أبو الحجب عضو مجلس رئاسي
- إدريس سليمان أحمد القايد عضو المجلس الرئاسي
- محمد خالد عبدالله الغويل رئيس الحكومة

القائمة الثانية:
- الشريف الوافي رئيس المجلس الرئاسي
- عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي عضو المجلس الرئاسي
- عمر مهدي أبو شريده عضو المجلس الرئاسي
- محمد عبد اللطيف المنتصر رئيس الحكومة

القائمة الثالثة:
- محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي
- موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي
- عبد الله حسين اللافي عضو المجلس الرئاسي
- عبد الحميد محمد دبيبه رئيس الحكومة

القائمة الرابعة:
- عقيلة صالح قويدر رئيس المجلس الرئاسي
- أسامة عبدالسلام جويلي، عضو المجلس الرئاسي
- عبد المجيد غيث سيف النصر عضو المجلس الرئاسي
- فتحي علي عبد السلام باشاغا، رئيس الحكومة

ويبلغ الحد الأدنى اللازم للاختيار 60% من الأصوات الصحيحة. وفي حالة عدم وصول أية قائمة إلى هذا الحد، سيتم إجراء جولة ثانية للتصويت على القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى. ويبلغ الحد الأدنى للجولة الثانية 50% + 1 من الأصوات الصحيحة.

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