إصابتان جديدتان بـ«كورونا» في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 فبراير 2021, 10:27 صباحا
أعضاء اللجنة الطبية الاستشارية في طبرق، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الخميس، إضافة إلى شفاء حالة من الفيروس.

جاء ذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لعدد لم تحدده اللجنة الاستشارية في بيانها رقم «111 » المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم.

يذكر أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة طبرق، أحصى 91 إصابة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 42 حالة شفاء، وتسع حالات وفاة جراء الوباء خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي. وحتى 31 ديسمبر، تم تسجيل 325 حالة إصابة بالفيروس في طبرق، بينها 40 حالة نشطة و235 حالة شفاء و50 حالة وفاة.

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