بالأسماء.. البعثة الأممية تعلن «رسميا» قوائم المرشحين لمناصب المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة

جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، 1 فبراير 2021، (البعث الأممية)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ قليل أنها استلمت أربع قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئاسة الحكومة، والتي جرى تقديمها بحلول الموعد النهائي المحدد.

وأشارت البعثة في بيان رسمي، فجر الجمعة، إلى أن «القوئم تحصلت على التزكيات المطلوبة وذلك على النحو المنصوص عليه في آلية الاختيار التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في 19 يناير». وعبر البيان عن «تفاؤل البعثة إزاء المشاركة القوية في هذه العملية والتنوع المتمثل في إعداد القوائم».

وفيما يلي قوائم المرشحين بالترتيب الذي تلقته البعثة:

القائمة الأولى:

* حمد حسن سليمان البرغثي رئيس المجلس الرئاسي.

*علي أبو الحجب عضو مجلس رئاسي.

*إدريس سليمان أحمد القايد عضو المجلس الرئاسي.

*محمد خالد عبدالله الغويل رئيس الحكومة.

القائمة الثانية:

*الشريف الوافي رئيس المجلس الرئاسي.

*عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي عضو المجلس الرئاسي.

*عمر مهدي أبو شريده عضو المجلس الرئاسي.

*محمد عبد اللطيف المنتصر رئيس الحكومة.

القائمة الثالثة:

*محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي.

*موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي.

*عبد الله حسين اللافي عضو المجلس الرئاسي.

*عبد الحميد محمد دبيبه رئيس الحكومة.

القائمة الرابعة:

*عقيلة صالح قويدر رئيس المجلس الرئاسي.

*أسامة عبدالسلام جويلي، عضو المجلس الرئاسي.

*عبد المجيد غيث سيف النصر عضو المجلس الرئاسي.

*فتحي علي عبد السلام باشاغا، رئيس الحكومة.

ونوه البيان إلى أن «أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي سيدتموعون في الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جنيف اليوم للتصويت على القوائم».

ويبلغ الحد الأدنى اللازم للاختيار 60 % من الأصوات الصحيحة. وفي حالة عدم وصول أية قائمة إلى هذا الحد، سيتم إجراء جولة ثانية للتصويت على القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى. ويبلغ الحد الأدنى للجولة الثانية 50 % + 1 من الأصوات الصحيحة، حسب البيان.

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وقبل إعلان البعثة الأممية للقوائم، فاجأ المرشح خالد المشري الجميع بسحب ترشحه، على الرغم من تحصله الأصوات الأكثر في المجمع الانتخابي للمنطقة الغربية (9 أصوات). وقال المشري في تصريح تلفزيوني: «قررت الانسحاب من الترشح للمجلس الرئاسي في ليبيا لإتاحة الفرصة لتوافق أكبر»، شاكرا كل من صوت له في الجولة الأولى التي جرت الإثنين.

بدوره، قال المرشح لرئاسة الحكومة في السلطة الموقتة عثمان عبد الجليل إنه لم يتمكن من الحصول على العدد المطلوب من تزكيات أعضاء لجنة الحوار (17 تزكية) لتشكيل قائمة أكون فيها على رأس الحكومة حتى يدخل الجولة التالية من التصويت.