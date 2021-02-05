سيالة يؤكد التزام ليبيا بسداد متأخراتها في ميزانية الاتحاد الافريقي.

سيالة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي الخميس. (وزارة الخارجية)

أعلن وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، الخميس، التزام بسداد متأخراتها في ميزانية الاتحاد الافريقي.

وشدد سيالة، في كلمة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي الذي يضم وزراء خارجية دول الاتحاد عبر تقنية الفيديو، على «موقف إقليم شمال القارة فيما يتعلق بمساهمة دول الاقليم في صندوق السلام وفقا المساهمة العادلة بين اقاليم القارة»، حسب الموقع الإلكتروني للوزارة.

وفي الشهر الماضي، استعادت ليبيا حقها في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما سددت متأخّرات مستحقّة عليها بأكثر من 700 ألف دولار للمنظمة الدولية. وصرح مساعد الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن ليبيا والنيجر وزيمبابوي «سددوا» جزءا من المتأخرات المستحقّة عليها. مضيفا أن هذه الدول الثلاث «دفعت ما يكفي لتتمكّن من التصويت في الجمعية العامة»، من دون أن يوضح كم هي المبالغ التي دفعتها.