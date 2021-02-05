لقاء تشاوري مغلق للجنة العسكرية «5+5»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 05 فبراير 2021, 12:13 صباحا
اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لدى وصول أعضائها إلى سرت. (بوابة الوسط)

عقدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لقاء تشاوريا مغلقا بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا برئاسة سليم رعد رئيس شعبة دعم المؤسسات الأمنية بالبعثة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها صباح الجمعة بمقر اللجنة الدائم بسرت، والذي سيركز على مناقشة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت بحضور خبراء إزالة الألغام تابعين لطرفي اللجنة والأمم المتحدة، بالإضافة إلى استكمال المتطلبات الخاصة بفريق المراقبين الأمميين لوقف إطلاق النار، وفق البعثة الأممية.

وعلى هامش الاجتماعات، أقيمت مساء الخميس ندوة حوارية بعنوان «سرت عبر الحروب» نظمتها جامعة سرت، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية ووفد بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بقاعة فندق المهاري.حضر فعاليات الندوة رئيس جامعة سرت ووكيل الجامعة للشؤون العلمية وعدد من عمداء الكليات بجامعة سرت وعدد من اعضاء هئية التدريس بجامعة سرت.

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وفي وقت سابق الخميس، وصل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مساء اليوم الخميس إلى مدينة سرت لحضور الاجتماع الثانى للجنة، وعُقد حفل استقبال رسمي لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ووفد البعثة برئاسة عميد سليم رعد لدى وصولهم مقر أقامتهم بسرت.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مقرها في مدينة سرت، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 7 فبراير.وأوضحت البعثة أن الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة سيخصص «لمواصلة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف».

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