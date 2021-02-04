عبد الجليل: لم أحصل على عدد التزكيات المطلوب لقائمة أتولى حكومتها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 11:51 مساء
المرشح لرئاسة الحكومة عثمان عبدالجليل، (أرشيفية: الإنترنت)

قال المرشح لرئاسة الحكومة في السلطة الموقتة عثمان عبد الجليل إنه لم يتمكن من الحصول على العدد المطلوب من تزكيات أعضاء لجنة الحوار (17 تزكية) لتشكيل قائمة أكون فيها على رأس الحكومة حتى يدخل الجولة التالية من التصويت.

وينتهي بعد قليل الموعد المحدد لتقديم القوائم الانتخابية الخاصة بالسلطة التنفيذية قبل الانتخابات المقررة في 30 ديسمبر المقبل. وعبر عبدالجليل، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تمنياته «الحظ الوافر لكل من تمكن من زملائي المترشحين من تشكيل قائمة انتخابية».

والأربعاء، أعلن المرشح عبدالجليل أنه «لن يعد بشيء غير ممكن لأن الحكومة لن تعمل سوى 265 يوما فقط، ولن تستطيع أن تبني طرقا ولا مستشفيات ولا مدارس ولا أيا من المشاريع المهمة».

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