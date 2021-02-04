صنع الله يبحث دعم شركة أعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 09:13 مساء
اجتماع صنع الله مع رئيس شركة القطر والخدمات البحرية في بنغازي. (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إمكانية تقديم الدعم اللازم للشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية في بنغازي، وذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالسلام الناجي.

وحضر الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية العماري محمد، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية عبدالله الثابت.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع يأتي في إطار متابعتها أنشطة الشركات المتعاونة معها، موضحة أنه ناقش أعمال وأنشطة الشركة، والتحديات والظروف الصعبة التي واجهتها في الماضي والتي مازالت تمر بها في الوقت الراهن، والخطوات التي اتخذتها للاستمرارية في تقديم خدماتها، ومراحل التعاون والتنسيق بينها وبين شركات قطاع النفط بمختلف نشاطاتها.

وأضافت المؤسسة أن الاجتماع تطرق أيضا «إلى إمكانية تقديم الدعم اللازم من قِبل المؤسسة الوطنية للنفط للشركة، للتغلب على الصعوبات التي تعرقلها للقيام بالأعمال المناطة بها».

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله حرص المؤسسة على التواصل مع الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية بفرعيها بطرابلس وبنغازي «للتنسيق فيما بينهم حفاظاً على التعاون القائم بينها وبين شركات القطاع واستدامته».

وأثنى صنع الله على الدور الكبير للقائمين على الشركة والعاملين بها على وطنيتهم وعملهم المتواصل لتقديم أفضل الخدمات وفق الإمكانات المتاحة، رغم الظروف والتحديات الصعبة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وصول أولى جرعات لقاح «سبوتنيك-في» الروسي إلى طهران
دولى
فرنسا تدين «الجمود السياسي» في لبنان و«المماطلة» في التحقيق بعد 6 أشهر على ...
عربى
السعودية تعلق الأنشطة الترفيهية وتغلق دور السينما بسبب «كورونا»
عربى
«فرانس برس»: العثور على الناشط اللبناني لقمان سليم مقتولا بالرصاص جنوب البلاد
عربى
«شل» تسجل خسائر بقيمة 21.7 مليار دولار في 2020
اقتصاد
اللجنة الاستشارية بـ«الوفاق» تصدر 6 توصيات «عاجلة» لمواجهة «كورونا»
ليبيا
احتجاجات وحظر تجول يدفعان طرابلس اللبنانية إلى حافة الهاوية
عربى
مفتاح حمادي: دعم مفوضية الانتخابات من أولويات الحكومة واللامركزية أساس إدارة ...
ليبيا
معين الكيخيا: الحكومة تستهدف الوصول إلى الانتخابات عبر 4 مسارات
ليبيا
محمد الأنصاري: التعليم والصحة ونشر الوعي أولويات الحكومة الجديدة
ليبيا
فنلندا: محاكمة قائد ميلشيا «مرتزقة» متورطة بجرائم حرب في ليبيريا
دولى
باشاغا: سياسة الحكومة كانت تحجيم الميليشيات وليس إنهاءها.. وسأتعاون مع أي جهة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مرشحو حكومة ما قبل الانتخابات يختتمون عرض برامجهم.. ووليامز: وقعوا على احترام «خارطة الطريق»