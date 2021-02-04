صنع الله يبحث دعم شركة أعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية في بنغازي

اجتماع صنع الله مع رئيس شركة القطر والخدمات البحرية في بنغازي. (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إمكانية تقديم الدعم اللازم للشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية في بنغازي، وذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالسلام الناجي.

وحضر الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية العماري محمد، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية عبدالله الثابت.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع يأتي في إطار متابعتها أنشطة الشركات المتعاونة معها، موضحة أنه ناقش أعمال وأنشطة الشركة، والتحديات والظروف الصعبة التي واجهتها في الماضي والتي مازالت تمر بها في الوقت الراهن، والخطوات التي اتخذتها للاستمرارية في تقديم خدماتها، ومراحل التعاون والتنسيق بينها وبين شركات قطاع النفط بمختلف نشاطاتها.

وأضافت المؤسسة أن الاجتماع تطرق أيضا «إلى إمكانية تقديم الدعم اللازم من قِبل المؤسسة الوطنية للنفط للشركة، للتغلب على الصعوبات التي تعرقلها للقيام بالأعمال المناطة بها».

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله حرص المؤسسة على التواصل مع الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية بفرعيها بطرابلس وبنغازي «للتنسيق فيما بينهم حفاظاً على التعاون القائم بينها وبين شركات القطاع واستدامته».

وأثنى صنع الله على الدور الكبير للقائمين على الشركة والعاملين بها على وطنيتهم وعملهم المتواصل لتقديم أفضل الخدمات وفق الإمكانات المتاحة، رغم الظروف والتحديات الصعبة.