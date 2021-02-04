«صحة الوفاق» تبحث استجلاب عناصر طبية ومساعدة والتعاون في صناعة المستلزمات الطبية مع كورويا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 08:09 مساء
وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات وسفير كورويا الشمالية لدى ليبيا. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني)

بحثت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني إمكانية استجلاب عناصر طبية ومساعدة من كوريا الشمالية لدعم القطاع الصحي في بعض التخصصات خاصة في المنطقة الجنوبية، وكذلك التعاون بين البلدين في مجال صناعة المستلزمات الطبية.

كان ذلك محور مناقشات الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم الخميس، بديوان وزارة الصحة في طرابلس بين وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني لشؤون الإمداد والمشروعات عبدالرحمن عمير، مع سفير كوريا الشمالية لدى ليبيا زو جين هيوك، والسكرتير الأول للسفارة ري تشول زين.

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة آفاق التعاون المشترك بين الدولتين، وكان «من أهم البنود التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع إمكانية استجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة لسد النقص الكبير في بعض التخصصات الطبية وخاصة في جنوب ليبيا»، وكذلك بحث «سبل التعاون في مجال صناعة المستلزمات الطبية بين الدولتين».

وأكد وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات عبدالرحمن عمير سعيه منذ توليه منصبه لسد العجز في العناصر الطبية والمساعدة لضمان وصول الخدمات الطبية لكل الليبيين. مبينا أن هذه الجهود تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة.

وأعرب عمير خلال اجتماعه مع سفير كورويا الشمالية عن اهتمامه الشخصي ومتابعته هذا الملف والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتفعيل التعاون بين البلدين، وبالأخص ملف استجلاب العناصر الطبية.

وشدد وكيل وزارة الصحة على «ضرورة استجلاب أطباء ذوي خبرة من إخصائيين ومستشارين، وكذلك التمريض والفنيين في تخصصي العناية المركزة والعناية بالأطفال حديثي الولادة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وصول أولى جرعات لقاح «سبوتنيك-في» الروسي إلى طهران
دولى
فرنسا تدين «الجمود السياسي» في لبنان و«المماطلة» في التحقيق بعد 6 أشهر على ...
عربى
السعودية تعلق الأنشطة الترفيهية وتغلق دور السينما بسبب «كورونا»
عربى
«فرانس برس»: العثور على الناشط اللبناني لقمان سليم مقتولا بالرصاص جنوب البلاد
عربى
«شل» تسجل خسائر بقيمة 21.7 مليار دولار في 2020
اقتصاد
اللجنة الاستشارية بـ«الوفاق» تصدر 6 توصيات «عاجلة» لمواجهة «كورونا»
ليبيا
احتجاجات وحظر تجول يدفعان طرابلس اللبنانية إلى حافة الهاوية
عربى
مفتاح حمادي: دعم مفوضية الانتخابات من أولويات الحكومة واللامركزية أساس إدارة ...
ليبيا
معين الكيخيا: الحكومة تستهدف الوصول إلى الانتخابات عبر 4 مسارات
ليبيا
محمد الأنصاري: التعليم والصحة ونشر الوعي أولويات الحكومة الجديدة
ليبيا
فنلندا: محاكمة قائد ميلشيا «مرتزقة» متورطة بجرائم حرب في ليبيريا
دولى
باشاغا: سياسة الحكومة كانت تحجيم الميليشيات وليس إنهاءها.. وسأتعاون مع أي جهة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مرشحو حكومة ما قبل الانتخابات يختتمون عرض برامجهم.. ووليامز: وقعوا على احترام «خارطة الطريق»