«صحة الوفاق» تبحث استجلاب عناصر طبية ومساعدة والتعاون في صناعة المستلزمات الطبية مع كورويا الشمالية

وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات وسفير كورويا الشمالية لدى ليبيا. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني)

بحثت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني إمكانية استجلاب عناصر طبية ومساعدة من كوريا الشمالية لدعم القطاع الصحي في بعض التخصصات خاصة في المنطقة الجنوبية، وكذلك التعاون بين البلدين في مجال صناعة المستلزمات الطبية.

كان ذلك محور مناقشات الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم الخميس، بديوان وزارة الصحة في طرابلس بين وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني لشؤون الإمداد والمشروعات عبدالرحمن عمير، مع سفير كوريا الشمالية لدى ليبيا زو جين هيوك، والسكرتير الأول للسفارة ري تشول زين.

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة آفاق التعاون المشترك بين الدولتين، وكان «من أهم البنود التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع إمكانية استجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة لسد النقص الكبير في بعض التخصصات الطبية وخاصة في جنوب ليبيا»، وكذلك بحث «سبل التعاون في مجال صناعة المستلزمات الطبية بين الدولتين».

وأكد وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات عبدالرحمن عمير سعيه منذ توليه منصبه لسد العجز في العناصر الطبية والمساعدة لضمان وصول الخدمات الطبية لكل الليبيين. مبينا أن هذه الجهود تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة.

وأعرب عمير خلال اجتماعه مع سفير كورويا الشمالية عن اهتمامه الشخصي ومتابعته هذا الملف والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتفعيل التعاون بين البلدين، وبالأخص ملف استجلاب العناصر الطبية.

وشدد وكيل وزارة الصحة على «ضرورة استجلاب أطباء ذوي خبرة من إخصائيين ومستشارين، وكذلك التمريض والفنيين في تخصصي العناية المركزة والعناية بالأطفال حديثي الولادة».