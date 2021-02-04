جلسة حوارية في سبها حول فرص وتحديات الاستثمار بالمنطقة الجنوبية

فعاليات الجلسة الحوارية حول الاستثمار في المنطقة الجنوبية. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أقيم بقاعة مركز الشرارة للتدريب في مدينة سبها، اليوم الخميس، جلسة حوارية بعنوان «أوجه الاستثمار في الجنوب بين الفرص والتحديات»، والتي نظمتها الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة فرع المنطقة الجنوبية.

وقال صلاح الصالحين من فرع الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الجنوبية لـ«بوابة الوسط» إن الجلسة تركزت على مناقشة عدد من الأوراق حول أوجه الاستثمار في المنطقة الجنوبية، مثل التنمية والزراعة والصناعة والطاقة والتعدين إلى جانب الصناعة والقطاع الخاص والموارد الطبيعية والسياحة والمناطق الصناعية ومطار سبها، وكذلك المنطقة الحرة بتمنهنت وتنمية الصادرات.

وأضاف مدير مطار سبها المدني، المهندس محمد أوحيدة لـ«بوابة الوسط» أن الجلسة تساهم في تعزيز الوعي حول الاستثمار وأهميته عبر توجيه الاستثمارات في وضعها الصحيح من خلال معرفة قانون الاستثمار وكيفية الاستفادة منه، والفرص المتاحة للاستثمار في المطارات ومجال الطيران.

يشار إلى أن المنطقة الجنوبية تتميز بوجود العديد من الموارد الزراعية والصناعية التي تعتمد على مواد خام محلية إلى جانب السياحة.

فعاليات الجلسة الحوارية حول الاستثمار في المنطقة الجنوبية. (تصوير: رمضان كرنفودة)