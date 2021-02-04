المشري ينسحب من الترشح لعضوية المجلس الرئاسي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 06:25 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مساء اليوم الخميس، انسحابه من المنافسة على عضوية المجلس الرئاسي الجديد المقرر أن تسفر عنه عملية الانتخابات التي سيجريها ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال المشري في تصريح تلفزيوني: «قررت الانسحاب من الترشح للمجلس الرئاسي في ليبيا لإتاحة الفرصة لتوافق أكبر»، شاكرا كل من صوت له في الجولة الأولى التي جرت أول أمس الإثنين.

وتعهد رئيس المجلس الأعلى للدولة في تصريحه بتكيف العمل والجهود من أجل توفير المتطلبات اللازمة لإنجاز وإنجاح عملية الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل وفق خارطة الطريق التي اعتمدها أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

- البعثة الأممية: يجب تقديم القوائم في موعد لا يتجاوز الساعة 10 مساء بتوقيت جنيف

وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ضرورة تقديم القوائم المرشحة لعضوية السلطة التنفيذية الجديدة «في موعد لا يتجاوز الساعة 10 مساء بتوقيت جنيف» اليوم الخميس، منوهة إلى أن ملتقى الحوار السياسي سيستأنف أعماله غدا الجمعة.

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