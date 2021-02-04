البعثة الأممية: يجب تقديم القوائم في موعد لا يتجاوز الساعة 10 مساء بتوقيت جنيف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 05:54 مساء
إحدى جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف. (البعثة الأممية)

شددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ضرورة تقديم القوائم المرشحة لعضوية السلطة التنفيذية الجديدة «في موعد لا يتجاوز الساعة 10 مساء بتوقيت جنيف» اليوم الخميس، منوهة إلى أن ملتقى الحوار السياسي سيستأنف أعماله غدا الجمعة.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رداً على سؤال حول موعد التصويت على قوائم المرشحين.

وقال الناطق باسم البعثة: «أدلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بأصواتهم للمرشحين إلى مناصب المجلس الرئاسي في 2 فبراير. لم يحصل أي مرشح على عتبة 70% الضرورية للفوز داخل المجمع الانتخابي للإقليم الذي ينتمي إليه».

وأضاف أن «العملية الآن انتقلت إلى المرحلة الثانية من آلية الاختيار المتفق عليها من أجل التصويت على القوائم التي يتألف كل منها من ثلاثة مرشحين للمجلس الرئاسي ومرشح لرئاسة الوزراء».

وأكد الناطق باسم البعثة أنه «يجب تقديم القوائم في موعد لا يتجاوز الساعة 10 مساء بتوقيت جنيف من يومنا هذا 4 فبراير»، منوها إلى أن «ملتقى الحوار السياسي الليبي سيلتئم يوم غدٍ الجمعة للتصويت على القوائم التي تستوفي شروط التزكية المنصوص عليها في آلية الاختيار».

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