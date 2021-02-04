اليورو والاسترليني يتراجعان أمام الدينار.. والدولار يرتفع في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 02:35 مساء
مقر المصرف المركزي بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع متوسط سعر الدولار قرشا إلى 4.48 دينار من 4.47 دينار، حسب مصرف ليبيا المركزي.

بينما تراجع سعر صرف اليورو إلى 5.38 دينار من 5.39 دينار، وبالمثل الجنيه الاسترليني الذي سجل 6.09 دينار مقابل 6.11 دينار أمس.

وزاد سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.22 دينار مقابل 1.21 دينار، في حين انخفضت العملة التونسية من 1.65 دينار إلى 1.64 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.62 دينار، وسعر الريال السعودي الذي استقر عند 1.19 دينار.

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