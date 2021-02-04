السراج يبحث مع الأمين المساعد للبعثة الأممية مسارات حل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 12:45 مساء
لقاء السراج مع الأمين العام المساعد للبعثة الأممية، 4 فبراير 2021، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدون زينينجا، تطورات الأوضاع ومسارات حل الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء في مكتبه، صباح اليوم الخميس، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتناول الاجتماع مساهمة الأمم المتحدة في دعم إجراءات حكومة الوفاق لمساعدة النازحين والمهاجرين غير الشرعيين.

وتطرق إلى ما اتخذ لدعم الاستجابة الإنسانية في ليبيا، في إطار برنامج الشراكة بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة المعنية.

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يذكر أن المرشحين المتنافسين للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية انتهوا من عرض برامجهم ورؤيتهم الخاصة للمرحلة الانتقالية المقبلة، خلال جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي، التي انعقدت على مدى ثلاثة أيام برعاية البعثة الأممية.

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