«ترتيبات ميزانية 2021».. محور مشاورات كاجمان والصديق الكبير

كاجمان (يسار) خلال لقائه مع الصديق الكبير، 4 فبراير 2021. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، اليوم الخميس، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، «ترتيبات وضع الميزانية للعام 2021، والإجراءات المتخذة بالخصوص».

وجاء في بيان صادر عن إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء أن اللقاء تطرق إلى «مستجدات مواجهة جائحة كورونا، وسبل دعم الحكومة في هذا المجال».

واستضافت مدينة البريقة في 12 يناير الماضي، اجتماعًا خصص لمناقشة توحيد الميزانية العامة للدولة، حضره وزيرا الخارجية والمالية في حكومة الوفاق، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف تسيير مهام الوزارة بالحكومة الموقتة أمراجع غيث، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء.

- اجتماع البريقة: اتفاق على تحديد حجم الإنفاق الحكومي وإعداد تصور نهائي للميزانية خلال أيام

- وليامز: هناك قيود تعطل إقرار ميزانية موحدة في ليبيا

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة الاتفاق على تحديد حجم الإنفاق الحكومي والتأكيد على مبدأ «كفاءة الإنفاق»، إضافة إلى «تشكيل لجنة مالية موحدة مناطة بتنفيذ الترتيبات التي تم الاتفاق عليها من خلال الموارد المقدرة للعام المالي 2021»، علاوة على ضرورة الاتفاق على «إعداد تصور نهائي للميزانية العامة خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لعرضها على حكومة الوحدة الوطنية القادمة».

وفي 14 يناير، كشف وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف إدارة الوزارة التابعة للحكومة الموقتة أمراجع غيث، خلال لقائه مع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، عن تجهيز اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021، هذه الميزانية خلال عشرة أيام.

ولكن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز، وخلال إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي في 28 يناير الماضي، قالت إن «هناك قيودًا تعطل إقرار ميزانية موحدة في ليبيا»، دون أن توضح مزيد التفاصيل.