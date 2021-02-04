«الأرصاد»: شبورة مائية على ساحل الزويتينة وطبرق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يتعرض ساحل الزويتينة وطبرق لشبورة مائية تؤثر على الرؤية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب على مصراتة وسرت.

- الرياح قبلية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 5 و10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ ويكون خفيف الموج على سرت.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16و18 درجة مئوية والرؤية جيدة.