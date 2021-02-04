«الأرصاد»: شبورة مائية على ساحل الزويتينة وطبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 11:30 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يتعرض ساحل الزويتينة وطبرق لشبورة مائية تؤثر على الرؤية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب على مصراتة وسرت.
- الرياح قبلية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 5 و10 عقد.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ ويكون خفيف الموج على سرت.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16و18 درجة مئوية والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا.
- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على الخليج وبنغازي، وشمالية غربية إلى غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية والرؤية جيدة إلى متوسطة في الصباح الباكر على ساحل الزويتينة وطبرق لظهور شبورة مائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلق الأنشطة الترفيهية وتغلق دور السينما بسبب «كورونا»
عربى
اللجنة الاستشارية بـ«الوفاق» تصدر 6 توصيات «عاجلة» لمواجهة «كورونا»
ليبيا
احتجاجات وحظر تجول يدفعان طرابلس اللبنانية إلى حافة الهاوية
عربى
فنلندا: محاكمة قائد ميلشيا «مرتزقة» متورطة بجرائم حرب في ليبيريا
دولى
دبيبة: لا أحمل جنسية غير الليبية.. وسأعمل على احتكار الدولة للسلاح
ليبيا
ضبط المتهم بدهس مواطن على طريق «شكشوك - نالوت»
ليبيا
ماذا تعرف عن «أصابع كورونا»؟
طب وصحة
عسكريون من «الوفاق» يغادرون تركيا بعد تدريبهم على أنظمة دفاع جوي
ليبيا
برلين تدعو واشنطن إلى استخدام «نفوذها» لتسوية الأزمة الليبية
ليبيا
جون بولتون يحذر من تحول ليبيا إلى قاعدة خلفية لعمليات الإرهابيين
ليبيا
يوفنتوس يضع قدما بنهائي كأس إيطاليا بثنائية لرونالدو في شباك إنتر ميلان
رياضة عالمية
السعودية تعلق دخول مواطنين من 20 دولة.. بينها الإمارات ومصر والولايات المتحدة و3...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مرشحو حكومة ما قبل الانتخابات يختتمون عرض برامجهم.. ووليامز: وقعوا على احترام «خارطة الطريق»