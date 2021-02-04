شركة الكهرباء تعلن انخفاض ساعات طرح الأحمال إلى ساعة واحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 10:59 صباحا
مقر الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انخفاض عدد ساعات طرح الأحمال اليوم الخميس إلى ساعة واحدة، لأول مرة منذ شهور.

جاء ذلك في نشرة الأحمال، التي تصدرها الشركة بصورة يومية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستقر معدل طرح الأحمال عند ساعتين منذ يوم الأحد الماضي، بعدما أخذ في التراجع نهاية العام الماضي، حين كان يصل إلى أكثر من أربع ساعات.

وخلال الأسابيع الماضية، تراجعت مدة طرح الأحمال يوميا إلى ثلاث ساعات ونصف الساعة، ثم ثلاث ساعات، وبعدها ساعتين ونصف ثم ساعتين، وأخيرا ساعة واحدة.

وأرجع العاملون في شركة الكهرباء انخفاض ساعات طرح الأحمال إلى تحسن وضع الشبكة، إضافة إلى أعمال الصيانة الجارية حاليا والتوسعات في مشروعات توليد ونقل الطاقة.

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